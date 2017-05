Podle webu listu American Statesman naštvalo Brandona Vezmara z Austinu, že žena, jíž poznal na internetu, během filmu neustále psala zprávy na svém mobilním telefonu.

„Bylo to hororové první rande,“ uvedl Vezmar, podle kterého žena asi 15 minut po začátku filmu sáhla po telefonu a „desetkrát až dvacetkrát na něm něco dělala“.

Vezmara to štvalo, a tak požádal ženu, jestli by toho nenechala, případně jestli by si to nechtěla jít vyřešit raději ven. Žena nakonec opravdu odešla a už se nevrátila, navíc do kina přijeli jejím autem, takže Vezmar neměl odvoz.

Jde o princip



Na film, konkrétně se jednalo o druhý díl Strážců galaxie, šli 6. května. Od té doby se 37letý Američan snažil ženu kontaktovat, protože chtěl proplatit lístek, ale neuspěl. Minulý čtvrtek tak podal žalobu. Vezmar ještě uvedl, že ačkoliv je škoda nízká, jde mu hlavně o princip.

„Je to šílené. Měla jsem telefon ztlumený a nikoho jsem neobtěžovala,“ uvedla v úterý pro American-Statesman dotyčná žena, která si nepřála zveřejnit svou identitu. Telefon prý zapnula dvakrát nebo třikrát a psala kamarádce, jež měla hádku s přítelem. Zaplatit lístek odmítla s vysvětlením, že Vezmar jí na rande pozval.

Spor se možná podaří vyřešit bez pomoci soudu. Šéf řetězce kin, do nějž dvojice na film šla, totiž nabídl, že Vezmarovi daruje dárkový poukaz v jím požadované hodnotě výměnou za to, že žalobu stáhne.