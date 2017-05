Obyvatel města Surat ve státě Gudžarát dokáže otočit hlavu o 180 stupňů a ohýbat končetiny takovým způsobem, že to působí jako by neměl v těle žádné kosti. Díky tomu si vysloužil přezdívku „gumový muž“.

„Všechno to začalo, když jsem v televizi viděl hadího muže Daniela B. Smithe, nejvíce ohebného muže světa a držitele světového rekordu v Guinessově knize rekordů. To mě inspirovalo a začal jsem to také zkoušet. Pomalu mi to začalo jít, zjistil jsem, že dokážu stejné věci. Dnes se cítím sebevědomý natolik, že se hodlám příští měsíc zaregistrovat do Guinnessovy knihy rekordů,“ troufá si mladík, který nemá žádného trenéra, zkouší vše sám pomocí televize a internetu.

V současné době je držitelem titulu Nejflexibilnější Ind sedmnáctiletý Jaspreet Singh z města Ludhiana v Pandžábu.