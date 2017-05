Zábavný klip, který vznikl v městě Bozhou, tak obletěl internet.

Tříkolka se rychlostí nižší, než je chůze, pohybovala po silnici. Byla přetížená, tudíž se řidič právem obával nejhoršího. Nejzábavnější ovšem je fakt, že pod nákladem nebyl řidič téměř k zahlédnutí.

Kdyby se dvacet masivních černých plastových trubek zřítilo, mohlo by to ublížit nejen řidičovi, ale i nejbližším vozidlům. To samozřejmě došlo i místním strážcům zákona. Podle místních médií byl pirát silnic policií zastaven a řádně pokutován.