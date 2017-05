V padesátých letech minulého století hrozilo tygrům ussurijským úplné vyhynutí. Na celém světě zbývalo už jen kolem čtyřiceti šelem tohoto druhu žijících ve volné přírodě. Díky péči specializovaných organizací však jejich počet opět vzrostl na více než 500 jedinců.

Tygr ussurijský, též známý jako amurský nebo sibiřský, je největší známou kočkovitou šelmou a po medvědu kodiakovi a ledním medvědovi je třetí největší šelmou vůbec.

Osiřelé mládě nebylo na život v divočině připravené

Tygřici Filippu našli před zhruba dvěma lety v Přímořském kraji na ruském dálném východě. Obyvatelé místní vesnice ji objevili jako osiřelé a vyhladovělé mládě. Její matku pravděpodobně zabili pytláci a Filippa tak byla odkázaná na život v divočině na vlastní pěst, který nemohla zvládnout.

Mládě ohrožené šelmy bylo proto převezeno do místního centra pro rehabilitaci tygrů (PRNCO Tiger Center), kde se o Filippu postarali. Brzy na to ji za finanční podpory Centra pro amurské tygry (Amur Tiger Center) začali připravovat na život v divočině. Trénink probíhal ve spolupráci s Mezinárodním fondem pro dobré životní podmínky zvířat (IFAW), který před několika dny na sociálních sítích sdílel videozáznam dojemného návratu šelmy do volné přírody.

Filippa se na návrat do svého přirozeného prostředí připravovala necelé dva roky. Potřebovala si osvojit důležité dovednosti, bez nichž by v divočině dlouho sama nepřežila. Zoologové ji musili naučit třeba to, jak si schovat ulovenou kořist před mrchožrouty nebo jak komunikovat s dalšími tygry svého druhu. Filippa reagovala na výcvik velmi dobře a vyrostla z ní inteligentní lovkyně.

Zpátky do volné přírody

Pro vypuštění Filippy na svobodu byla vybrána dichunská přírodní rezervace, která se nachází v Židovské autonomní oblasti, jediné autonomní části Ruské federace ležící na dálném východě země.

Filippa bude dál pozorována za pomocí sledovacího límce, kterým byla vybavená před vypuštěním. Podle zooložky Jekatěriny Bildčenkové, která o mladou šelmu po celou dobu rehabilitace pečovala, budou pro tygřici nejtěžší první týdny. Po náročném výcviku, který zvládla na jedničku, ale všichni věří, že se o sebe Filippa dokáže postarat.