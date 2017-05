O orangutanovi se v provincii Střední Kalimantan dozvěděla místní policie, která následně požádala organizaci Borneo Orangutan Survival Foundation (BOSF), zda by ji nezachránila. Pětiletou samičku se záchranářům podařilo získat, BOSF o tom informovala v úterý.

BOSF má v Kalimantanu v péči asi 700 orangutanů a za posledních pět let jich do přírody vypustila kolem 300, s albínem se ale záchranáři setkali poprvé.

Podle australské stanice ABC normálně trvá až osm let, než může být orangutan, který žil v zajetí, vypuštěn do volné přírody. Ale u zachráněného albína by k tomu mohlo dojít už ve velmi blízké budoucnosti.

„Chová se jako divoké zvíře. Myslíme si, že by se měla být schopná vrátit do přírody,“ uvedl pro ABC Nico Hermanu z BOSF s tím, že samička nejspíše byla vesničany odchycena pouhé dva dny před záchranou.

Důvody, proč vesničané orangutana chytili a zavřeli do klece, zůstávají podle Hermanua zatím neznámé.