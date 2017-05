Krabi se na poloostrově Zapata vyrojili stejně jako každý rok po prvním jarním dešti. Ze země vylezli kvůli tomu, aby se rozmnožili. Objeví se za svítání, kráčí si to přímo k moři a nehledí na to, co jim stojí v cestě.

„Přijdou a je jich 30, 40, ani si to neuvědomíte. A otravují vás. Je to nepříjemné, protože tu máme zboží, které musí ležet na zemi, a vy na něj nemůžete sahat, protože by vás štípli. Ale musíme si na ně zvyknout, ne oni na nás,“ citovala agentura Reuters Ediana Vilazona, který nedaleko pobřeží provozuje obchůdek s potravinami.

Krabi se valí i přes silnice a je jich tolik, že projíždějící auta nemají šanci se jim vyhnout.

„Jsem přesvědčený, že auta každoročně rozdrtí milióny krabů. Ale další rok jsou zpět ve stejném počtu. Tento druh má vysoký reprodukční potenciál, takže uhynutí na silnicích ho neovlivňuje,“ řekl Jorge Luis Jimenez z kubánského ministerstva životního prostředí.

Někteří místní obyvatelé si z krabů udělali podle Reuters dobrý byznys. Krunýř krabů je totiž tak tvrdý, že nezřídka dojde k propíchnutí pneumatiky. A za její opravení si podnikavci neváhají účtovat tučnou přirážku.