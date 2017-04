V Německu hledají 25 tisíc dobrovolníků pro výzkum. Nabízejí marihuanu

Poněkud netradiční výzkum se rozhodla podniknout německá společnost Cannabiskonsum. Ta se chce do hloubky zaměřit na dlouhodobé účinky rekreačního užívání marihuany. Že to nezní nijak zvláštně? Organizace ovšem hledá 25 000 dobrovolníků, kteří by se výzkumu účastnili a pro blaho vědy tuto lehkou drogu užívali. Společnost všem nabízí až 30 gramů marihuany měsíčně.