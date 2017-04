„Viděla jsem, že je to jeho poslední chvíle. Věděla jsem, že mu to přinese útěchu – a opravdu přineslo. Pak vydechl naposledy,“ řekla Elliotová podle newyorského listu The Daily News

Na dotaz, zda nelituje, že muži (75) v poslední chvíli lhala, prohlásila: „To určitě ne. Pokud jsem se s ním mohla rozloučit se šťastnou zprávou, proč bych to neudělala?“

Pak s nadějí v hlase dodala: „A možná se nakonec ukáže, že to nebyla lež.“ Manžel, kterého označila za „závisláka na zprávách“, podle ní často vyjadřoval nelibost nad nynějším prezidentem USA. „Nenáviděl jeho zasr...né panděro,“ řekla. Trumpovi odpůrci tvrdí, že už vyvstala celá řada důvodů pro zahájení impeachmentu, zejména kvůli vztahům jeho volebního týmu s Rusy.