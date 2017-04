Bratři Martin a Berny Kiesewetterovi mají českou hudbu evidentně v oblibě. Jinak si ani nejde vysvětlit, že každých pár měsíců přijdou s nějakou českou skladbou zahalenou podle svého do metalového hávu. Před pár týdny se chopili skladby Jede jede mašinka od Maxim Turbulenc. Česká skupina zareagovala vskutku úsměvně.

Celý videoklip Jede jede mašinka vydaný v úterý 18. dubna si můžete přehrát ZDE.

„Když to kluci z Německa vytvořili, tak nám to zveřejnili na našem profilu na Facebooku a čekali na reakci. Nám se to strašně líbilo – kombinace toho songu a metalu nás vážně pobavila. Jsme blázni, tak jsme si řekli, že by stálo za to dát s nimi síly dohromady a udělat skladbu, kde bychom ty naše verze propojili. A stalo se,” řekl Novinkám člen Maxim Turbulenc Petr Novák alias Ajfel.

V létě naživo v Česku



Jenže u toho ještě nekončí. Tak dlouho se ťuká na dveře, až se dveře otevřou. A tak dlouho Martin s Bernym předělávali české skladby, až si jich všimli organizátoři festivalu Ještě Jeden Fest a pozvali je premiérově účinkovat do ČR.

Jožin z bažin (METAL Cover)

V hodinovém setu tak Blud und Tod předvedou 26. 8. v Tachově to nejlepší ze své tvorby, včetně populárních českých remaků. A už i vrabci na střeše si cvrlikají o tom, že se na festivalu potkají na jednom pódiu právě s Maxim Turbulenc, a není těžké uhodnout, jaká skladba asi tak zazní…