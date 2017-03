Amy Krouse Rosenthalová je se svým manželem, právníkem Jasonem, již přes 26 let a v Chicagu spolu vychovali tři děti. Pro The New York Times již několik let píše sloupky Modern Love („Moderní láska“) vyprávějící o jejím harmonickém vztahu s manželem a je autorkou několika dětských knih i titulů pro dospělé. Kromě toho ještě vystupuje jako řečnice na akcích TED a píše scénáře pro filmy. Amy je prostě vskutku činorodá osobnost.

Bohužel jí byla roku 2015 diagnostikována rakovina vaječníku, a i když podstupuje potřebnou léčbu, její stav se zhoršuje a už jí nezbývá moc času. Proto se rozhodla napsat článek, pomocí něhož by chtěla seznámit svého manžela s novou ženou. Zdá se to jako dost nevšední způsob, jak někomu pomoci se vyrovnat se ztrátou partnera, ovšem Amy by si přála, aby muž po její smrti nezůstal až do konce života sám.

Dying author writes dating profile for husband: Author Amy Krouse Rosenthal has terminal cancer… https://t.co/iDoAZRMNia #news #worldnews pic.twitter.com/ZlgvelQQEL — News Feed (@Newz_Feedz) March 4, 2017

Její přání je, aby znovu našel štěstí



Se svým manželem se seznámila v roce 1989 na schůzce naslepo, kterou jim zařídil jejich společný známý. Oběma bylo 24 let, a i když si sama Amy v té době od schůzky nic neslibovala, do Jasona se hned ten den zamilovala. O rok později se pár vzal.

Americká spisovatelka by byla nejraději, kdyby mohla se svým mužem strávit dalších 26 let, nemoc jí to však nedovolí. Proto si myslí, že by určitě Jasona chtěla poznat nějaká nová žena. Ve svém článku Jasona popisuje jako zručného, dobře oblékajícího se muže v kondici, talentovaného umělce a skvělého kuchaře.

„Počkat, zmínila jsem, že je taky neskutečně hezký? Bude mi opravdu chybět pohled na jeho tvář,“ píše Amy ve článku „You May Want to Marry My Husband” (Možná si chcete vzít mého manžela). Sepsaný profil svému muži dala jako nejspíš poslední valentýnský dárek. Esej zakončila dlouhou prázdnou pomlkou, ve které nechává pomyslný prostor pro Jasona a kohokoliv, koho v budoucnosti potká, k sepsání jejich společného nového příběhu.