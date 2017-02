Pořad se jmenuje Keeping Up With Kattarshians, což je narážka na americkou reality show Keeping Up With Kardashians, která proslavila členy stejnojmenné rodiny. V centru dění jsou v něm ale místo sester Kardashianových čtyři opuštěná koťata žijící ve speciálně vytvořeném domku, uvedla agentura Reuters.

Ačkoliv show nezřídka postrádá spád, protože malé šelmy stráví hodně času spaním a podřimováním, diváci si ji oblíbili. Zpravodajskému webu Nútíminn, na němž stream z celkem tří kamer běží, dokonce zajistil největší návštěvnost v historii.

Úspěch pořadu překvapil i samotné tvůrce, kteří ho připravili ve spolupráci s islandským spolkem na ochranu koček původně jako cestu, jak najít koťatům nový domov. Od nápadu k realizaci ale nevedla krátká cesta.

„Trvalo nám asi rok, než jsme to dali všechno dohromady. Chtěli jsme totiž, aby daly souhlas všechny zodpovědné úřady,“ uvedla pro web Vice autorka pořadu Inga Lind Karlsdóttirová.

Kromě ohlasu u diváků uspěl pořad i v původní myšlence – všechna čtyři původní koťata našla nový domov. Před kamerami je nahradila nová čtveřice, jež už také čeká na stěhování k novým majitelům. Projekt pokračuje i nadále, připravena už jsou další čtyři koťata.