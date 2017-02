„Mám potíže se svým domácím úkolem, můžete mi pomoct,“ napsala Lena Roweová ve zprávě policii z města Marion.

Odpovědi se ujal policista BJ Gruber, který pro BBC uvedl, že doufal v téma týkající se své oblíbené historie. Místo toho se ale dočkal otázek z matematiky, která mu tolik nejde, jak se zanedlouho přesvědčil. S tím, že holčička kontaktovala policii přes Facebook, neměl nejmenší problém.

„Nevidíme v tom rozdíl oproti situaci, kdy požádá dítě o pomoc strážníka na ulici. Tohle je ta samá interakce, jen ve verzi pro 21. století,“ vysvětlil Gruber s tím, že se ale snaží nabádat děti, ať komunikují nejprve se svými rodiči, učiteli nebo sourozenci.

První příklad zvládl policista bez problémů, jednalo se o následující výpočet: (8+29)x15. Správně dívce poradil, ať nejdříve sečte hodnoty v závorce a pak je vynásobí. U druhého dotazu už ale zaváhal, jednalo se o maličko složitější příklad: (90+27)+(29+15)x2. Gruber napsal, ať k sobě Lena přidá součty obou závorek a pak je vynásobí dvojkou. To bylo ale špatné řešení, součet závorky vpravo se totiž násobí dvojkou a pak se k němu přičte levá strana, což dává výsledek 205. Podle policistovy rady by to vyšlo na 322.

Vzal to s humorem



Lena se později doma svěřila své matce, že jí s úkolem pomohla policie. Ta své dceři nevěřila, dokud si neprohlédla záznam komunikace.

„Myslím, že to ukazuje, jakou důvěru má v policii, když se na ni obrátila i kvůli pomoci s úkolem,“ řekla matka holčičky Molly Draperová stanici NBC4 poté, co komunikaci zveřejnila na sociálních sítích.

Policista BJ Gruber svou chybu přijal s úsměvem a slíbil, že kromě historie se teď zaměří trochu víc i na matematiku a pokusí se oprášit své znalosti.

„Naše cíle v oblasti zvyšování důvěry, transparentnosti a otevřenosti zvládáme. Na matematických znalostech ale ještě pracujeme,“ uvedlo s humorem policejní oddělení na svém twitterovém účtu.