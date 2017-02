Pondělní nehodu způsobila 65letá řidička, které se naštěstí nic nestalo. Po srážce, kdy její auto prudce projelo skleněnou výlohou prodejny, zůstala sedět v autě, zatímco její spolucestující dokázala z vozidla vylézt.

Skutečné štěstí měl ale Marcus Collado, který v obchodě v ten okamžik nakupoval. Auto regály smetlo přímo na něj - muž však neupadl a dokázal z jejich trosek vyklouznout.

I tak byl ale Collado pro podezření na vnitřní zranění odvezen do nemocnice. Tam doktoři zjistili, že se 37letému muži naštěstí nic vážného nestalo. Co se ale stalo řidičce a proč vrazila svým autem do obchodu, zatím není jasné. Newyorská policie nehodu stále prošetřuje, řidička zatím není z ničeho obviněna.

Majitel zničené prodejny, Nash Kiswani, zatím neví, jak velkou škodu mu žena napáchala. „Nemám žádnou představu o tom, kolik to všechno bude stát. Ale musím na to najmout profesionály, protože tohle sám uklidit nezvládnu. Jsem z toho zatím strašně zmatený, tohle totiž jen tak každý den nezažijete.“