Výhra prý ženě zničila život, chce žalovat loterijní společnost

Miliónovou výhru v loterii by asi celá řada lidí považovala za splněný sen, ne však jedna mladá Skotka. Jane Parková v roce 2013 vyhrála rovný milión liber a v jejích tehdejších 17 letech to vypadalo, že si hodně ulehčila vstup do dospělého života. Po čtyřech letech si ale postěžovala, že její život není ideální, a dokonce zvažuje, že by žalovala loterijní společnost.