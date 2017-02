Pro takového člověka by fyzický vzhled byl jednoznačně podružný. Ovšem byť samotné slovo je nové, chování, které popisuje, je stejně staré jako lidstvo samo. A podle švýcarské sexuoložky Patrizie Anexové jde o jev více ženský než mužský.

„Dá se srovnávat například s přitažlivostí k alfa-samci,“ vysvětluje Anexová. „Reaktivuje pradávné myšlenkové pochody v mozku. Někdo, kdo je inteligentnější, je vnímán jako člověk schopnější chránit rodinu a plodit potomky. Na konzultacích slyším klientky říkat: ‚Nepřitahuje mě, není dost chytrý‘,“ citoval ji list Le Temps.

Nejasný původ



Lingvistka Lausanneské univerzity Stéphanie Pahudová uvedla, že se používání slova sapiosexuál začalo šířit kolem roku 2012, převážně on-line. Jeho přesný původ je ovšem těžké vysledovat.

„Toto chování existuje už dlouhou dobu. Neologismy nám umožňují pojmenovat nové sociokulturní skutečnosti nebo nové úhly pohledu, nové znalosti o těchto starých skutečnostech,“ dodala.

Pokud jde o slovo samotné, jeho podoba je prostá. Je složeno z pojmu „sapio“ z latinského sapiens (rozumný, moudrý) a „sexual“ (sexuální, pohlavní).

Další podobné neologismy zahrnují například „pansexuál“, což je sexuální přitažlivost k jakékoli osobě bez ohledu na její či jeho pohlaví, anebo „skoliosexuál“, kterého přitahují pohlavně nevyhranění jedinci.

„Podobné nálepky mohou zakrýt sexuální stránku věcí pod vědecký či morální nátěr,“ řekla Pahudová. „Pak tyto záležitosti získají v podstatě aseptický charakter.“ Podle jejího názoru tento druh terminologie naplňuje naši potřebu teoretizovat a přeškatulkovat sexualitu.

„Je to způsob, jak kontrolovat tento prostor svobody. Osoby, kterých se to týká, to může vést k tomu, aby revidovali své chování ve světle dané nálepky, přijali ji nebo odmítli, anebo nahradili nějakou jinou,“ vysvětlila.

Mají i aplikaci



Na podzim byla spuštěna aplikace pro sapiosexuály nazvaná Sapio - Intelligent Dating (inteligentní randění). Tato aplikace pěje chválu na schůzky, kde jsou „fyzická a intelektuální přitažlivost dány na rovnocennou úroveň“.

Jde o dost zvláštní strategii vzhledem k tomu, že uživatelé online seznamek nutně reagují nejprve na fotografie. Jak je tedy možné, aby vycítili opravdovou intelektuální přitažlivost?

Podle sexuoložky Anexové se ovšem uživatelé rychle zorientují s pomocí pravopisu a vyjadřovacích schopností potenciálního protějšku. „První pravopisná chyba bude znamenat konec zájmu,“ uvedla. A umíráček nadějím na vztah odzvoní každé „by jste“ nebo „bysme“ - o „vyjímce“, „verlybě“ či „nejprioritnějších“ krocích ani nemluvě.