K incidentu došlo minulou neděli. Na záběrech zveřejněných ve čtvrtek Čínskou státní televizí je vidět, jak auto do dvojice nacouvalo a srazilo jí do vjezdu do podzemních garáží.

Řidič podle policie nad autem ztratil kontrolu, neovladatelný vůz tak po chvilce přepadl přes okraj také. Matka se na poslední chvíli odplazila i se svým dítětem pryč.

Žena a její syn utrpěli při nehodě vážná zranění, o stavu řidiče média neinformovala.