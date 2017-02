Kebab poráží klobásy a je nejpopulárnější německou „rychlovkou”

Právě jste dorazili do Německa a dostali jste chuť na něco rychlého k snědku a na kalorie se neohlížíte? Co si dáte? Klasický bratwurst, módní currywurst nebo burger v nějakém hipsterském bistru? No, pokud byste se chtěli chovat jako většina Němců, měli byste sáhnout po döner kebabu, který je v Německu z rychlovek nejpopulárnější.