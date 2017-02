Znají se vůbec všichni navzájem? Rodina Žen, jejíž jméno v překladu znamená „sjednocení“, žije v čínském Š´-še už 851 let - aspoň tak daleko je přítomnost jejich předků ve vesnici zaznamenána. Nejstarší generace, která ve vesnici stále žije, ovšem už o svých vzdálenějších příbuzných neměla žádné záznamy po více jak 80 let. K příležitosti čínského nového roku se proto Ženové z Š´-še rozhodli dohledat co nejvíce rodinných příslušníků, aby je mohli pozvat na společné oslavy.

„Jedním z důvodů, proč jsme se do pátrání pustili bylo, že jsme chtěli porozumět, kam všude se poděli naši potomci, kde dnes žijí,“ řekl Žen Tchuan-ťie, starosta vesnice Š´-še, který sám pochází z 26. generace Ženů. „Druhý důvod byl ten, že jsme chtěli všem našim potomkům připomenout jejich kořeny. Ať půjdou kamkoliv, nikdy nezapomenou, odkud pochází.“

Nejstarší generace z vesnice v průběhu svého pátrání vyhledala neuvěřitelných 2000 žijících potomků - celých sedm nezmapovaných generací. Rodina Ženů dnes žije v Pekingu, Šanghaji, Si-ťiangu nebo na Tchaj-wanu.

Na setkání do provincie Če-ťiang jich nakonec dorazilo přes 500 - a i když jsou Číňané zvyklí na velká rodinná setkání, toto číslo jim vyrazilo dech. Rodina Ženů, kterou kousek od Š´-še s pomocí dronu zachytil fotograf Čang Liang-cung, tak způsobila v místních médiích naprostou senzaci. A přirozeně se stali i středem vtipkování diskutérů na internetu. „Ti nejmenší dostanou tolik novoročních obálek s penězi, až se jim budou podlamovat ruce!”