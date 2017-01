Několik dekád zpět by něco takového nebylo v Jordánsku myslitelné, ale s časem se lidé mění a jsou stále otevřenější novým názorům. Řeč je o tetování, které začalo být v Jordánsku nebývale populární.

Důkazem toho je i vzkvétající byznys mladého tatéra z Ammánu Mohammeda Barjawiho. „Nejdřív to bylo těžké být tatérem — v muslimských zemích je to považováno za haram, tedy zakázanou věc. Nesmíš měnit své tělo a kůži. Časem jsem ale zjistil, že lidé mění názor, zvykají si na to a přijímají to,“ říká Mohammed, který se svou živností začal před 10 lety.

Jordánsko je země, kde drtivě převažuje islámská víra, křesťanů zde žijí pouhá 4 procenta. Přesto je dnes v Ammánu už rovnou 20 různých umělců — tatérů.

Propojení se světem přes sociální sítě

Mohammed říká, že za zvýšenou popularitou tetování stojí hlavně sociální sítě. Díky nim se místní propojují se světem, vzdělávají se, sdílejí myšlenky, nápady a také designy.

„Mám mnoho muslimských klientů. Velmi často se před tetováním radí se svou rodinou, aby si ji nerozhněvali. Občas, když mám pocit, že si pořád nejsou jistí, ani nezačnu tetovat — nechci, aby toho pak litovali,“ popisuje tatér.

Mohammed Barjawi doufá, že Střední východ bude v budoucnu produkovat špičkové umělce, kteří přitáhnou zájem zahraniční klientely. Prozatím je tetování v Jordánsku velmi oblíbené mezi mladými muslimy, i když starší generaci se změna v jejich chování stále nezamlouvá.

„Můj strýc mi řekl, že za tohle půjdu do pekla,“ řekl Eyad Al Masri, Mohammedův klient. „Tak jsem mu řekl, že možná ano — ale on není Bůh, aby mě soudil. Je to mezi mnou a Bohem. A jestli jsem spáchal hřích a on spáchá ještě větší, nemá mne co soudit.”

Umění není hřích



Podobně se vyjadřuje i Mohammed Barjawi: „Nikdo nemá právo nikoho soudit, člověk není Bůh. Lidé mohou soudit druhé, pokud spáchali vraždu nebo provedli něco špatného vůči druhým. Ale to, co my děláme, je umění, a za umění nemůžeme být souzeni, není to hřích.“

Mohammed není jediný, kdo takto otřásá bariérou mezi uměním a vírou. I umělec z egyptské Káhiry Osama Ayoub tetuje už přes 20 let a říká, že o to Egypťané zájem mají. Obrázky si ovšem nechávají dělat na co nejméně viditelná místa.

„Často to nechtějí přiznat rodině, protože se bojí jejich reakce,“ říká tatér. „Tatéři ze Středního východu pořád zápasí s vírou a tabu. Ale právě tenhle boj v našem umění probouzí něco výjimečného,“ dodává.