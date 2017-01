Profesionální chytač plazů stál na vrcholu velmi kluzké střechy, kde balancoval několik metrů nad zemí. Nakláněl se dopředu, aby se mu podařilo speciálním hákem dosáhnout na hada, který byl kolem větví pevně obtočený.

Udržet rovnováhu stálo muže hodně sil. Boj trval několik minut, po nichž se Maxovi podařilo krajtu kobercovou z větve sundat, drama však trvalo do poslední chvíle, protože had se začal bránit a útočit.

Několikrát se krajta Maxovi málem vysmýkla, ale nakonec se mu podařilo ji jemně položit do ochranného pytle.

Strach o život

„Když jsem se blížil, tak had tvrdě spal. Věděl jsem, že musím jednat rychle, protože z toho nechtěného budíčku bude velmi podrážděný. Nesměl jsem ztratit rovnováhu, protože by to byl ošklivý pád a had by unikl. Dělám chytače hadů už sedm let, ale nikdy jsem ještě nemusel balancovat v takové výšce. Byl jsem rozhodně vystrašený,“ řekl pro AP agenturu Max Jackson s tím, že hada vypustí do nejbližšího lesa.

Krajty patří mezi škrtiče. Krajta kobercová dorůstá dvou metrů, výjimečně i čtyř metrů. Mezi teraristy je to velice oblíbený druh díky své klidné povaze.