Liška se vloupala do domu a lehla si do postele

Představte si následující situaci. Přijdete domů, zamíříte do ložnice a v posteli leží divoké zvíře, které není vaším domácím mazlíčkem. Přesně to se stalo Londýňance Trudy Barryové. Zatímco byla v práci, do jejího bytu ve třetím patře se vloupala liška a lehla si do postele. Když žena přišla domů a zvíře našla, vyděsila se.