Na pokus Naseem podle agentury AP trénoval přes půl roku. „Musel jsem hodně zapracovat na síle a koncentraci, protože rozbít tolik kokosů jen hlavou může být poměrně bolestivé,“ konstatuje. Dodává, že během příprav se tak nevyhnul stavům podobným migrénám, jelikož čerstvé kokosové ořechy jsou ty vůbec nejtvrdší.

Trénování se nakonec vyplatilo, jelikož do Guinessovy knihy rekordů se nakonec zapsal. A nebylo to poprvé. V minulosti se mu to povedlo již čtyřikrát. Naposledy minulý rok, kdy během jedné minuty rozmlátil 210 vlašáků — opět pouze za použití hlavy. Mimo to drží Naseem také rekord za rozbití největšího počtu nápojových plechovek, jak jinak, než zase hlavou.

„Kokosy byly zatím nejtěžší, na začátku se mi to zdálo dost nebezpečné, ale se správným tréninkem se dá zvládnout ledasco a já jsem hodně zapracoval na síle,“ vypráví Naseem. O další podobné rekordy se chce pokusit i do budoucna, dohromady by jich rád zvládl padesát. Prý, aby učinil svou zemi hrdou.