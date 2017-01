Nejstarší kosatka na světě už asi nežije, od října ji nikdo neviděl

Nejstarší kosatka na světě známá jako Granny, tedy babička, už zřejmě nežije. Bylo jí 105 let a řadila se do skupiny ohrožené populace kosatek žijících v Pugetově zálivu u Washingtonu. Vědci ji naposledy spatřili v polovině října loňského roku, jak uvádí The Guardian.