K souboji došlo mezi pracovníky dvou konkurenčních firem. A to v okamžiku, kdy do nemocnice přivezli nového pacienta, kterého se lékaři ještě stále snažili resuscitovat, napsal server listu The Daily Mail.

Při incidentu nakonec musela zasahovat policie. Podle tamních médií se do mely zapojilo celkem sedm lidí. Všichni byli zadrženi a na 15 dnů skončili ve vazbě.