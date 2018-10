ČTK

Na prvním místě to jsou církevní povolání. A nemusí jít nutně o papeže. Ten, kdo zasvětil život svým bližním a modlitbě, je šťastný. Platí tu mnohé rozdíly, podle toho, na jakém stupni hierarchie dotyčná osoba stojí, ale podle průzkumů se ukazuje, že život příslušníků církve je radostný.

Následují vedoucí pracovníci a vysocí úředníci. V tomto případě je pravděpodobné, že možnost rozhodovat uspokojuje a zvyšuje pocit zodpovědnosti.

Za třetí to jsou manažeři v zemědělství a zahradnictví. I zde ten, kdo má zodpovědnost, má také významný pocit štěstí. Zřejmě tu působí i terapeutická síla přírody.

Za čtvrté to jsou sekretářky (a dnes i sekretáři), kdo je často ve své práci šťastný. Samozřejmě nemají moc rozhodovat a často ani nemají dost vysoký plat. Ale mají jistotu a především se cítí být důležití.

Zdravotnictví hned dvakrát



Za páté to jsou ti, kdo vystavují certifikáty o kvalitě a vydávají předpisy. Jde zjevně o velmi poklidnou práci. Často činí člověka šťastným, zřejmě i kvůli ovzduší, které toto plnění úkolů přináší.

Také ti, kdo pracují v sektoru zdravotnictví, se cítí být šťastnými. Vidí kritické situace, ale zároveň mají pocit, že mohou něco pro druhého vykonat, a to je častou ingrediencí radosti.

Sem patří také lékaři, před nimiž jsou však zdravotní sestry a ošetřovatelé. Jejich profese je považována za naplněnou radostí, protože i v tomto případě mohou lidem pomáhat a léčit je. Ve srovnání s jinými povoláními ve zdravotnictví jde však o méně šťastnou profesi, neboť lékaři jsou často vystaveni nevyhnutelným frustracím.

Zemědělci a řemeslníci



Na osmém místě jsou zemědělci, kteří mají co do činění s přírodou, jejím rytmem a jejími tajemstvími. Jsou také soběstační, pokud jde o jídlo, a to vše jim dodává vnitřní klid.

Deváté místo obsadili majitelé a správci hotelů a ubytovacích zařízení. U této kategorie je poněkud obtížnější pocit štěstí vysvětlit. Snad je tomu tak proto, že ten, kdo pracuje v tomto sektoru, přichází do styku se spokojenými lidmi, kteří jsou na dovolené.

Na desátém místě jsou řemeslníci a elektrikáři, kteří často vykonávají velmi užitečné povolání a zároveň nesou zodpovědnost za jeho správné provedení. A zjevně to dělají s radostí.