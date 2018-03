fš, Novinky

Prášek ušel dlouhou cestu od studenta brněnského Vysokého učení technického (VUT) po pořadatele nespočtu vzdělávacích akcí a konferencí pro studenty a veřejnost.

„Často jsem zažil situace, kdy my Češi vyzdvihujeme úspěchy zahraničních osobností a unikají nám úspěchy těch českých. Přitom máme plno inspirativních a úspěšných rodáků, jen se o nich tolik nemluví,“ připomněl jeden z podnětů, které ho přiměly konat.

Studentům chybí praktické znalosti

„Doufal jsem, že se mi dostane takové vzdělaní, na kterém budu moci něco stavět. Ale praktické znalosti se na našich vysokých školách moc nepředávají,“ vrátil se Prášek ke svému vysokoškolskému studiu.

Je to podle něj typické zklamání mileniálů (obecně lidí do 30–35 let) z dnešní konzervativní výuky, založené zejména na teorii.

Základem je změna a zlepšení

Plán lepšího Česka se svým týmem začal Prášek realizovat v roce 2014, kdy založil vzdělávací neziskovou organizaci Business Academy, spolek, jehož hlavní vizí je propojovat vysokoškoláky s úspěšnými lidmi, kteří chtějí předávat své zkušenosti dál.

„Na škole, kde jsem studoval, tenkrát neexistoval studentský spolek, jenž by podobné akce pořádal, tak jsem si to po pár měsících vzal na starost já. Mým cílem bylo pravidelně zvát na školu zajímavé lidi z praxe, kteří vědí, o čem mluví – a hlavně mají schopnost to předat dál,“ poznamenal.

Po tříleté existenci organizace proběhlo 30 přednášek, které navštívilo více než čtyři tisícovky lidí. V současnosti na akce nechodí pouze studenti, ale čerství absolventi, mladí profesionálové, podnikatelé i široká veřejnost.

Přiznal, že volba témat na přednášky není jednoduchá. „Trval jsem vždy na tom, že cílem musí být dosažení nějaké změny nebo zlepšení určité činnosti, kterou studenti využijí buď v budoucnu při podnikání, nebo případně v rámci školních projektů,“ uvedl.

Za největší projekt pod vlajkou organizace lze označit konferenci Glorious, jejíž třetí ročník se koná začátkem května. Z původně studentské konference pro stovku lidí se stala největší byznys akce letošního roku, které se zúčastní osobnosti českého byznysu jako zakladatel firmy Socialbakers Jan Řežáb, jeden z nejbohatších Čechů Dalibor Dědek či designér interiérů Tesly Otto Fabri.

Jak napovídá podtitul konference „Zvítězí ten, kdo vytrvá“, cesta k úspěchu byla trnitá. „Dopadlo to tak, že jsem měsíc a půl před konferencí spával každý den asi jen tři hodiny, a to přímo v kanceláři na zemi,“ přiblížil Prášek.

Úspěch škole navzdory

Úspěchů v mladém (i ještě výrazně mladším) věku, a to spíše navzdory škole než díky ní, má více jedinců. Při volbě určitého produktu navíc někdy mohou paradoxně ještě více uspět za hranicemi než v ČR.

