Škola nabídla studentům příležitost osobně se setkat se zástupci firem a společností, seznámit se s jejich aktivitami nebo nabídkou pracovních pozic – a možná tak potkat i své budoucí zaměstnavatele.

Firmy pak měly možnost oslovit studenty formou odborné přednášky, prezentačního stánku či informačního posteru. Díky nabídce soutěží a kvízů čekaly na studenty různé ceny.

Zapojení absolventů školy

Na veletrhu zaznělo 22 přednášek s rozmanitou tematikou: Business Intelligence v digitální bance, Tajemství šifry – úvod do kryptografie, ŠKODA IT pohledem absolventa FIM UHK, Jak zvýšit šance na uplatnění absolventů nebo také Aktuální trendy na trhu práce.

„Byl jsem hodně zvědavý, kam se HIT Kariéra posunula za těch pár let, kdy jsem se jí účastnil jako student. A byl jsem velmi překvapen vysokým počtem firem i nabídkou pro studenty. Pět let zpátky zde bylo pár lokálních firem, dnes jsem jich viděl spoustu, a to nejen z Hradce. Potkali jsme tu fajn lidi a doufám, že s některými z nich navážeme v naší firmě spolupráci,“ podělil se o své dojmy jeden ze zúčastněných absolventů FIM Jiří Tobolka z firmy BizzTreat, který získal titul inženýra roku 2012 v oboru Informační management.

Snímek z veletrhu

FOTO: UHK

Akce poskytla prostor oběma stranám, tedy studentům i odborníkům z praxe, i v oblasti výběru a zpracování konkrétních seminárních, bakalářských či diplomových prací.

„Závěr patřil setkání zástupců fakulty a firem s názvem Modrá fakulta – váš partner, které přispělo neformální diskuzí všech zúčastněných k hledání nových možností pro vzájemné partnerství,“ uzavřela Věra Palánová z děkanátu fakulty.