V oboru IT jsou značné rozdíly v platech, trendem je práce na volné noze

V době nedostatku ajťáků není příliš pravděpodobné, že by měl mít odborník na informační technologie (IT) průměrný plat (do 30 tisíc korun). Přesto existuje mnoho takových, jejichž hrubá mzda tento limit nepřekročí. Srovnat rozdíly a pomoci dosud podhodnoceným expertům k tržním platům může nový pracovní portál, který se snaží přinést na tuzemský trh systém, že za úspěšné doporučení ajťáka následuje provize. Trendem je navíc přechod IT specialistů na volnou nohu.