„V současnosti má Seznam.cz, česká firma se sídlem v Praze, jejíž služby denně využívají milióny lidí, 1300 zaměstnanců. Loni jsme obsadili přes 400 míst,“ sdělila Novinkám PR specialistka firmy Petra Dvořáková s tím, že nevyužívají služeb personálních agentur, lidé se k nim prý často na základě inzerátů nebo i doporučení stávajících zaměstnanců hlásí sami.

„Užitečné je i přímé oslovování potenciálních uchazečů, to se rozhodně vyplácí. Někdy takto oslovení jedinci reagují i zpětně. Hlavně na sociálních sítích jako LinkedIn, Facebook či Twitter. Sháníme tak zejména programátory a další odborníky,“ doplnila Krupková, která poskytla Novinkám i krátký rozhovor.

Když jsme u problematiky náboru, jaké mají být inzeráty, aby společnost získala skutečně vhodné pracovníky?

Inzeráty by měly být kvalitně a zajímavě popsané. Nutností je realisticky zájemcům vysvětlit, co bude náplní jejich budoucí práce. V případě, že inzerát sděluje jen obecné a neurčité informace, lze očekávat, že zareaguje jen menšina zájemců.

Základem naší práce je komunikace s kandidáty a rychlost. Jsem ráda, že mohu potvrdit, že v poslední době se nám zájemci hlásí sami, zejména na různé pozice do naší Televize Seznam, i když dané pozice ani neinzerujeme.

Lucie Krupková, manažerka náboru společnosti Seznam

FOTO: Seznam.cz

Jak to nyní vypadá s projektem call centra v Ostravě?

Nábor pro call centrum jsme rozjeli v září 2017, aktuálně nám zbývají obsadit dvě poslední místa. [celá zpráva]

V Ostravě jsme tak doplnili jeden stávající tým o další dva nově vzniklé, pro tyto týmy jsme úspěšně obsadili i pozice manažerů. Postupně nám nyní nastupují nováčci, kteří se na svou práci zaškolují dva týdny v rámci produktového a obchodního školení v Praze. Následně se jim věnují manažeři a naši trenéři na pobočce v Ostravě.

O jaké pozice je celkově největší zájem?

Nejvíce kandidátů se nám hlásí na administrativní či obchodní pozice. V dnešní době není asi překvapivé, že se hůř obsazují technická volná místa, ale například v Brně se nám sami od sebe hlásí i programátoři, kteří reagují na inzerci. Ze zkušenosti víme, že počty reakcí závisí zejména na lokalitě a typu pozice. Nejvíce nováčků máme díky našim kariérním stránkám.

Hojně diskutovaným tématem obecně ve společnosti jsou i maminky a doba jejich návratu z rodičovské dovolené – česká tříletá zákonná doba patří k těm nejdelším. Jak to řešíte vy?

Návrat rodičů, maminek i tatínků, zpět do pracovního poměru rozhodně podporujeme a snažíme se přispívat ke skloubení jejich profesního a soukromého života. V Praze disponujeme firemní školkou, do které přijímáme děti již od dvou let.

Dalším prostředkem podpory rodičů je příspěvek na hlídání dětí. Příspěvek vyplácíme těm maminkám, které se k nám do pracovního poměru, alespoň na poloviční úvazek, vrátí do dvou let věku dítěte. Tam, kde to jde, se snažíme umožnit návrat na zkrácený úvazek.

Je to samozřejmě individuální, ne u každé pozice je poloviční úvazek, natož home office (práce z domova) možný. S rodiči jsme v kontaktu a komunikujeme s nimi i po dobu mateřské a rodičovské. Mají přístup do intranetu a e-learningů, ti aktivní tak mají možnost sledovat dění a novinky z firmy, i se průběžně vzdělávat. Zveme je na vánoční večírky a manažer má možnost vzít je i na teambuildingy.

Mohou přímo u vás ve firmě získat stáže studenti?

Pro studenty máme koncipovaný a rozběhlý Trainee program (stáž, pracovní zkušenost pro studenty, školicí program – pozn. red.), jak pro juniorní vývojáře, tak v oblasti online marketingu. Dále pro mladé lidi organizujeme exkurze a krátké přednášky přímo u nás na centrále v Praze, nebo v našem datovém centru Kokura v pražských Horních Počernicích.

Stáže, v pravém slova smyslu, studentům nenabízíme. Nicméně během roku se na nás studenti se zájmem o absolvování povinné školní praxe obracejí a některým z nich rádi vyhovíme.

Kdy jste s tím začali?

První „Trainees” jsme přijali v Praze i v Brně do vývoje v září 2015. O rok později k nám nastoupili první studenti také do online marketingu. Náš Trainee program je určený studentům a studentkám vyšších ročníků a je placený. Někteří studenti si stáž propojí s tvorbou své diplomové práce.

Nejen pro studenty, ale pro všechny externí zájemce, máme k dispozici Seznam IT akademii, v rámci které pořádáme programátorské workshopy, během kterých s účastníky debatujeme o reálných projektech.

Být připraven na práci



V souvislosti se studentskými stážemi je vhodné připomenout, že při studiu vysoké školy je nezbytné myslet na budoucnost a praxí si zvyšovat šance na získání dobrého místa ve firmě, kterou si člověk vybere, či na nastartování vlastní kariéry.

Jak Novinky napsaly, podle personalistky Kamily Bosákové ze společnosti Jan Becher Pernod Ricard je důležité, když absolvent už alespoň trochu ví, co znamená pravidelně chodit do práce. [celá zpráva]