Firmy oslovují mladé zaměstnance nudnými inzeráty

Nezaměstnanost má v Česku dlouhodobě klesající tendenci. Dle statistického úřadu Eurostat je s dvěma a půl procenty v rámci EU nejnižší. Tuzemští zaměstnavatelé tak mají problémy s obsazováním volných míst, rádi by však nabírali nové síly. Komunikace s nastupující generací Z (lidé narození od poloviny 90. let) i mileniály (obecně lidé do 30-35 let) se ale tradičními metodami míjí účinkem. Tito uchazeči považují inzeráty firem často za nudné.