Analýza ukázala, že celkově zůstává využívání vzděláním získané kvalifikace na zhruba stejných hodnotách – za posledních 10 let.

Věrní a zaměstnaní

„Plně ve shodě se svou kvalifikací se uplatňuje až 64 procent všech vyučených ve strojírenských oborech. Mezi absolventy do 29 let je to dokonce 70 procent. Jedná se o automechaniky, mechaniky různých strojírenských zařízení, zámečníky, nástrojaře či obráběče kovů,“ uvedla náměstkyně ředitele NÚV Helena Úlovcová.

Absolventi strojírenských oborů zůstávají podle ní nejvěrnější svému oboru nejen těsně po ukončení školy, ale i po dobu svého profesního života. „Zároveň dlouhodobě vykazují výrazně nižší míru nezaměstnanosti, než je průměr v kategorii vyučených,“ dodala.

Uplatnění maturantů v širším spektru profesí

V součtu všech, u kterých se získané vzdělání shoduje aspoň částečně s vykonávaným zaměstnáním, jsou na tom ve srovnání s vyučenými (50 procent) maturanti lépe (54 procent). Důvodem je podle NÚV širší odborný základ, který obory zakončené maturitní zkouškou poskytují, proto se jejich absolventi mohou uplatnit kvalifikovaně i mimo svůj konkrétní obor vzdělání.

„Vyučení se naopak připravují pro jedno nebo několik konkrétních povolání, zaměstnavatelé je pak přijímají na pozice vyžadující ještě užší kvalifikaci,“ poznamenala Úlovcová.

V povolání, které zcela odpovídá získané kvalifikaci, pracuje až 77 procent absolventů maturitních zdravotnických oborů. Souvisí to i s nedostatkem pracovníků ve zdravotnictví. Ve svém či příbuzném oboru se rovněž relativně často uplatňují absolventi maturitních oborů ekonomických, pedagogických i informatických.

Z hlediska využití získaného vzdělání je méně příznivá situace ve skupině oborů Textilní a kožedělná výroba – jak u vyučených, tak u maturantů. Zcela mimo obor vzdělání a dosaženou kvalifikaci odchází více než 40 procent jejich absolventů.