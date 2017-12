Menší snaha pracovat v zahraničí je následkem toho, že tuzemský pracovní trh lidem nabízí dostatek atraktivních příležitostí. Vyplývá to z průzkumu kandidátských preferencí personální agentury Grafton Recruitment.

Dobré bydlo nás nepálí

„Klesající ochota Čechů ke stěhování za prací je logickým důsledkem snižující se nezaměstnanosti a růstu mezd. Za uplynulé dva roky jde o pokles o devět procentních bodů,“ uvedla Jitka Součková, marketingová manažerka agentury.

Pokud se již lidé rozhodnou přestěhovat se, pak nejdůležitějším argumentem je výše mzdy, nabídka zajímavější práce, ale také snaha zbavit se dlouhého dojíždění.

Práci chceme mít blízko

Do práce chtějí Češi cestovat maximálně 30 minut, pětina respondentů průzkumu však do zaměstnání cestuje déle.

Právě délka dojíždění je hned druhým nejdůležitějším aspektem při zvažování nové pracovní nabídky.

„Dlouhé cestování do práce dokáže vyvážit jen výraznější navýšení mzdy. Například nabídka zaměstnání s dobou dojezdu 60 minut bude pro většinu lidí stejně atraktivní jako nabídka vzdálená 30 minut jen v případě, že nabízená mzda bude alespoň o pětinu vyšší,“ přiblížila kritéria rozhodování Součková.

Do ciziny ne

O sedm procentních bodů klesla od roku 2015 i ochota Čechů vycestovat za prací do ciziny. V letošním průzkumu vyjádřilo případnou ochotu akceptovat pracovní nabídku ze zahraničí 41 procent Čechů.

Hlavním motivačním faktorem je přitom možnost dostat za stejně náročnou práci lepší mzdu. Pro více než polovinu respondentů práce v zahraničí zároveň představuje i příležitost naučit se cizí jazyk, pro třetinu pak možnost vyzkoušet si život v cizí zemi.

„Mobilita Čechů je tradičně ve srovnání se západní Evropou nižší, a i když by s příchodem mladších generací na pracovní trh měla spíše růst, kvůli dobrým příležitostem nabízeným napříč celou Českou republikou naopak klesá,“ zdůraznila Součková. Podle ní budou do budoucna mladší ročníky ochotny cestovat více, ale jen mezi velkými městy.

Neochota cestovat je typická kupříkladu pro sféru IT. Programátoři, vývojáři a další se v rámci středoevropského regionu stěhují za prací relativně zřídka. „Důvodem jsou obdobné výdělky na IT trhu ve všech zemích regionu. Zatímco průměrná mzda se v Česku, Polsku a Rumunsku liší, v sektoru IT si ve všech třech zemích vyděláte podobnou částku,“ uvedl Milan Čálek ze společnosti CoolPeople, která tyto experty firmám pronajímá. [celá zpráva]