„Manažeři ve firmách, které potřebují schopné programátory, vývojáře a další IT experty, jsou často doslova mimo, co se týče znalosti a potřeb ajťáků,“ kritizuje Čálek. On sám obsazuje IT specialisty do firem už přes 12 let.

Situace pak podle něj vede k oboustranné frustraci, kdy zaměstnavatelé tratí i miliónové částky kvůli nedostatku schopných zaměstnanců, zatímco IT specialisté nemohou najít práci, kde by byli dlouhodobě spokojeni.

Pověst firmy

Pracovní trh v oblasti informačních technologií je nastavený tak, že pro agentury a IT firmy je schopný odborník často tou nejdůležitější položkou.

„Dnes je pro pracovní agentury mnohem jednodušší najít klienta, který potřebuje IT odborníka, než samotného ajťáka. Těch je totiž velký nedostatek, a proto si také mohou velmi pečlivě vybírat pozice, projekty i alokace,“ vysvětluje Čálek.

Klíčová je pověst firmy. Pro společnosti, které obrazně řečeno nehrají první ligu, není snadné najít špičkové IT experty. Výjimkou jsou jedině dočasné projekty, a také případy, kdy je uchazeči nabídnut extrémně vysoký plat.

Ani ten však dlouhodobě ajťáka neudrží na pozici, kde se nemůže dostatečně realizovat. Experti v oboru informačních technologií mnohdy nemají rádi velké korporace a jejich zdlouhavé procesy.

Sami se nepřihlásí, je třeba je hledat

Klasické pracovní portály jsou v případě náboru ajťáků v podstatě nepoužitelné. Inzerce na IT pozice nefunguje, nikdo se nehlásí. Tito odborníci dle Čálka tvoří specifickou skupinu kandidátů. Pro náboráře to znamená mít přehled o tom, kdy kterému odborníkovi končí projekt a bude mít volnou kapacitu, být s ním pravidelně v kontaktu, mít pozitivní zkušenost z minulosti nebo nabízet široký výběr projektů.

Není výjimkou, že IT specialisty firmy hledají už na středních školách. „Zatímco před dvěma lety převyšovala poptávka firem nabídku pracovníků dvojnásobně, v současnosti už je vyšší trojnásobně a propast se stále prohlubuje. Ročně naši školu osloví stovky firem, převážně s koncem školního roku loví čerstvé maturanty na HPP a pokročilé studenty na brigádnické pozice,“ potvrzuje Martin Vodička, ředitel Soukromé střední školy výpočetní techniky v Praze.