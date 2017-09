Projekt úřadu práce pomáhá mladým uchazečům o zaměstnání

Celkem 3765 absolventů a mladých lidí z celé republiky již vstoupilo do projektu Úřadu práce ČR s názvem Záruky pro mladé. Cílovou skupinou jsou uchazeči o zaměstnání do 29 let věku včetně bez ohledu na dosažené vzdělání. Prozatím 2210 z nich podepsalo pracovní smlouvu. Jednání o nových dohodách stále probíhají, aktuální výsledky se rychle mění.