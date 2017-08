Projekt pro dlouhodobě nezaměstnané se rozšíří po celé republice

Už více než tisícovce dlouhodobě nezaměstnaných lidí pomohl projekt s názvem Prokop. Prostřednictvím evropského Operačního programu Zaměstnanost jej realizuje Fond dalšího vzdělávání. Dosud do něj vstupovali lidé na Moravě, v Libereckém a Jihočeském kraji a v Praze. Od příštího roku by se do něj však mělo zapojit až 14 tisíc klientů Úřadu práce (ÚP ČR) z celé republiky.