Pokud srovnáme současnou situaci s dobou před třemi lety, celkem 70 procent podniků obsazuje nyní volná místa hůře než dříve. Potvrzuje to studie výzkumné agentury NMS Market Research mezi HR řediteli malých, středních i velkých podniků.

Nejméně se Čechům chce do velkých podniků, problém sehnat pracovníky hlásí dokonce 86 procent firem s více než 500 zaměstnanci. Naopak nejlépe se na poli lidských zdrojů (HR) daří malým firmám do stovky zaměstnanců, mezi nimi hlásí problém s náborem „jen“ 56 procent.

Časté změny práce



Společnosti trápí rovněž vysoká fluktuace (častá změna práce), potýká se s ní pětina firem. Hlavní příčinou jsou vysoké mzdové nároky. Dvě třetiny uchazečů mají vyšší platová očekávání a vzhledem k situaci na trhu práce jim více než 60 procent firem vychází raději vstříc.

S nabídkou benefitů se firmy podle dotázaných HR ředitelů většinou trefují.

Co by však lidé nejvíce ocenili, ale firmy to nabízejí jen zřídka, je 13. plat.