Body shopping spočívá v najímání specializovaných odborníků jako dočasných členů interních projektových týmů po dobu realizace konkrétního projektu. S tímto způsobem získávání schopných pracovníků a specialistů se původně začalo v odvětví informačních technologií.

Firmy v oblasti IT začaly své zaměstnance nabízet na krátkodobé až střednědobé projekty jiným společnostem.

Značné popularity tato praxe dosáhla koncem 90. let minulého století, kdy řada podniků čelila problému takzvané chyby Y2K, tedy zajištění správného přechodu počítačových systémů na rok 2000 místo na rok 1900.

Silně vzrostla poptávka po IT expertech, kteří by dokázali tento úkol vyřešit, budovat trvalé kapacity vlastních IT oddělení na jeden projekt nestálo za to.

Hlavně flexibilita

Jaké výhody body shopping poskytuje? Je to zejména flexibilita. Firma si může najít na jeden konkrétní projekt konkrétního specialistu, o němž ví, že by ho po skončení zakázky už „neuživila“. Zároveň se vyhne financování a organizaci náborového procesu i otázce ukončování pracovního poměru.

„Podle našich zkušeností ušetří firma body shoppingem zpravidla 30 procent nákladů proti klasickému náboru zaměstnanců,“ vysvětluje Libor Kaňák ze společnosti CHC Partners, která v oblasti náboru a body shoppingu působí.

Firma se také nemusí zabývat administrativními náklady (vedení účetnictví, výplata mezd) a zároveň získá od zprostředkovatele služby garanci odbornosti najatého člověka. „Tuto jistotu při najímání expertů na volné noze nemá. Musí se buď spoléhat na reference, nebo investovat čas a prostředky do důkladného prověření kandidáta,“ doplňuje Kaňák.

Využívané pozice



Jaké pozice se pomocí body shoppingu nejvíce vyhledávají? Programátor, IT administrátor, konzultant podnikových systémů, webmaster nebo také dočasná podpora například při digitalizaci dokumentů patří mezi nejčastější najímané profese. Ale mohou to být i pozice mimo sektor IT.

„V konzultačním oddělení máme vybudované pevné jádro našeho expertního týmu. Výhodou je integrovaná spolupráce a kompletní přehled o architektuře nabízeného a implementovaného řešení. V rámci tohoto týmu proto preferujeme stálý pracovní poměr, a to i z důvodu investic do kontinuálního vzdělávání, profesního růstu našich zaměstnanců a jejich začlenění do týmu,“ vyjádřila se pro Novinky k dané problematice Alena Kalinová, vedoucí softwarových architektů ve společnosti SAP (informační systém, zkratka vznikla z německého Systeme, Anwendungen, Produkte in der Datenverarbeitung, tedy systémy, aplikace a produkty při zpracování dat. – pozn. red.) pro region střední a východní Evropy.

„V případě rozsáhlých projektů ale spolupracujeme také s experty z partnerských firem i s odborníky na volné noze. Body shopping využíváme nárazově dle aktuální potřeby a tato forma spolupráce se nám osvědčila,“ doplnila.

„Body shopping se stal způsobem najímání odborníků v mnoha dalších oborech. Poptávka po pracovnících na časově omezené projekty je rovněž v oblasti účetnictví, právního poradenství, krizového managementu nebo třeba personálního koučování,“ uzavírá Kaňák.