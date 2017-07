Vlastní podnikání zvažuje třetina studentů

O možnosti podnikání po ukončení studia přemýšlí 35 procent studentů. Odvážnější jsou ti do 21 let, zejména muži. Nejatraktivnějším oborem pro podnikání jsou v jejich očích informační technologie a gastronomie. Vyplývá to z průzkumu mezi 787 studenty SŠ a VŠ, který pro společnost Raiffeisenbank zpracovala agentura NMS Market Research.