Mladí nemají zažité obecné zákonitosti a umějí pracovat jen s těmi nástroji, které rutinně používají. Často tak s nástupem do zaměstnání narážejí na problémy při práci s počítačem.

Nepřipravenost na reálnou praxi

„Slýcháme opakované stížnosti lidí z firem na nepřipravenost absolventů na reálnou praxi, překvapivě i v oblasti základních IT dovedností. Nastupující generace má možná dostatečné znalosti pro běžný digitální život, ale chybějí jí dovednosti, které jsou požadovány trhem práce,“ vysvětlil Jan Dvořák, ředitel Počítačové školy Gopas.

Novinkám to potvrdil i Martin Paták, HR ředitel společnosti Cleverlance Enterprise Solutions, českého dodavatele IT služeb: „S nepřipraveností uchazečů se setkáváme stále častěji. Testy v používání základních technologií potřebných pro moderní vývoj softwaru neprojdou přibližně dvě třetiny z nich. Proto jsme vzdělávání začínajících IT specialistů vzali částečně do svých rukou, snažíme se jim dodat potřebné znalosti pro praktické využití,“ uvedl Paták.

Určitým vodítkem pro porovnání digitálních znalostí je podle Dvořáka srovnání výsledků v mezinárodní certifikaci IT dovedností ECDL (počítačový „řidičák“).

Ze srovnání vyplývá, že Češi podceňují význam a potřebu tzv. přenositelných digitálních dovedností. Jde o obecné znalosti základních zákonitostí hardwaru a softwaru, které jsou uplatnitelné bez ohledu na pracovní pozici, kvalifikaci nebo typ využívaných IT prostředků. A právě tyto obecně využitelné principy chybějí i ve výuce na školách.

Nedostatečná znalost Excelu

Zmíněné porovnání výsledků ECDL testů přineslo i další zajímavé výsledky: v ČR se nejvíce chybuje v oblastech IT bezpečnosti (24 procent) a v práci s kancelářskými programy (23 procent). Nejmenší problém dělá uživatelům využívání internetu a komunikace. To potvrzují i praktické zkušenosti z Počítačové školy Gopas.

„Mezi největší propadáky při školení uživatelů patří znalost kancelářských programů, především Excelu. Z našich zkušeností vyplývá, že 80 procent účastníků kurzů si myslí, že Excel ovládá na slušné úrovni, rozumnou uživatelskou úroveň ale prokáže jen tak 20 procent lidí,“ dodal Dvořák.