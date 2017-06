Šanci na dobré zaměstnání tak mají i čerství absolventi středních odborných škol a učilišť. Po získání praxe pak mohou dokázat vydělat více než ti, kdo ukončili vysokou školu, a navíc dříve.

Největší zájem má strojírenství

„Pokud jde o absolventy středních škol, dlouhodobě největší náborový apetit mají firmy z oblasti strojírenství a automobilového průmyslu,“ vysvětluje Adrian Suchánek z personální agentury Wincott People, která přiděluje zaměstnance zhruba do pěti stovek firem.

Zájem je však podle něj i ze strany společností, které působí v oblasti logistiky, dopravy, skladování či maloobchodu.

„Naše interní statistiky ukazují, že dlouhodobě mezi nejčastěji obsazované pozice patří obchodníci, strojaři a dále odborníci na dopravu a logistiku,“ doplňuje Martina Ettelová ze společnosti Monster Career.

Jistá perspektiva uplatnění

Firmám chybějí zejména lidé na kvalifikovanější výrobní pozice, jako jsou operátor výroby, obráběč kovů, elektrikář, svářeč, opravář strojů a zařízení, programátor/seřizovač CNC strojů či lakýrník.

„Pokud se mladý člověk přihlásí na učební obor s uvedeným nebo příbuzným zaměřením, má velkou šanci, že si po skončení studia dokáže najít velmi dobrou práci. Po zmíněných profesích totiž bude s jistotou poptávka i za čtyři roky, kdy školu ukončí," připomíná Suchánek.

Mladí lidé by si podle Suchánka měli střední školu vybírat rozumně, nikoli na základě často falešné prestiže jednotlivých profesí. „Je lepší zvolit si kvalifikované manuální povolání, které mladého člověka baví, než za každou cenu jít na gymnázium,“ zdůrazňuje.

Firmy nabízejí i stipendia

Kromě volby konkrétního studijního oboru je podle něj dobré se při výběru školy zamyslet i nad dalšími hledisky. Například nad tím, jak škola spolupracuje s konkrétními zaměstnavateli v regionu.

Firmy si totiž zpravidla vybírají absolventy škol v oblasti, v níž působí. Právě proto se školami spolupracují, aby si již během studia dokázaly podchytit a připravit lidi, které mohou v budoucnu zaměstnat. Některé firmy podporují talentované učně i stipendii. Při rozhodování o konkrétní škole je proto dobré se informovat i o těchto možnostech.

„U nás mají otevřené dveře jak studenti, jimž nabízíme možnost přivýdělku při škole, tak absolventi, kteří mají příležitost získat zajímavou práci. Stačí jim k tomu řidičský průkaz skupiny B, vlastní vozidlo, spolehlivost a dobrá orientace v terénu. Nabízíme řadu benefitů včetně kariérního růstu nebo mimořádných odměn,“ poznamenává k tomu Miloš Malaník z přepravní společnosti DPD.

„Absolventi středních škol jsou pro náš byznys budoucností. Protože disponujeme více než stovkou prodejen po celé ČR, lokalita škol pro nás není klíčová. Preferujeme absolventy škol, které se pojí se zemědělskou tematikou, aby se v oboru orientovali. Není to však nic, co by nešlo vykompenzovat zájmem,“ uzavírá Kateřina Holnová z firmy Pet Center.