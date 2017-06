Letní stáže jsou pro studenty užitečné

Stovky letních stáží na různých pozicích a v různých městech aktuálně zdarma nabízí projekt Cesta pro mladé, který má studentům pomoci získat vědomosti a dovednosti potřebné pro praxi. Do projektu se mohou přihlásit zájemci ze středních škol, vyšších odborných škol či vysokých škol do 26 let. Stáže běžně nabízí i množství firem, může jít i o krok k získání stálé pozice.