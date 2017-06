Vysokoškolští pedagogové vylepšují své učitelské dovednosti

Na Masarykově univerzitě (MU) v Brně začalo v červnu fungovat nové Centrum rozvoje pedagogických kompetencí (CERPEK). Cílem je, aby stávající pedagogové a jejich mladí nástupci zlepšovali své učitelské dovednosti. Kromě důrazu na vysoký vědecký výkon univerzita požaduje, aby její pedagogové uměli co nejlépe předávat znalosti studentům a vytvořili jim co nejlepší podmínky pro přechod do pracovní praxe.