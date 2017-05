Jednoznačně nejvyužívanějším on-line kanálem pro nábor zaměstnanců je LinkedIn. Ten dle zjištění SHRM loni využívalo 96 procent oslovených firem. Profil tam má milión Čechů.

„LinkedIn zatím klasické inzeráty nenahradil, firmy ho ale stále více využívají jako alternativní metodu náboru zaměstnanců. Tato profesní síť už tak dávno není doménou pouze IT pracovníků a manažerů, naopak se rozšiřuje do všech segmentů trhu,“ poznamenal k tomu Martin Novák z BIBS – Vysoké školy, která pořádá otevřené kurzy na téma Budování osobní značky na trhu.

To potvrzují i dostupné statistiky o uživatelích LinkedInu v ČR. Zatímco v roce 2012 zde bylo IT nejrozšířenějším oborem, letos patří mezi nejčastější obory výroba, cestování nebo high-tech segment. Roste však i počet uživatelů z oboru služeb pro zákazníky.

Možný problém pro starší generaci

Zájem o zmíněnou profesní síť stoupá napříč generacemi. Nejvíce uživatelů tvoří lidé ve věku 25 až 33 let. Další hojně zastoupenou skupinu tvoří lidé do 44 let. Zájem uživatelů starších 55 let naopak roste pozvolna.

„Sociální sítě využívají zejména mladší lidé. Pro starší pracovníky tak může neschopnost držet se trendů znamenat problém. Schopní, často i vrcholoví pracovníci se kvůli absenci on-line profilu nemusejí dostat k zajímavým nabídkám. Důležité je proto zvládnout alespoň základy práce se sociálními sítěmi. Potencionální zaměstnavatel snahu o aktuálnost většinou velmi ocení,“ dodal Novák.

Roli hrají klíčová slova i originalita

Údaje společnosti SHRM ukazují, že sociální sítě se v 82 procentech případů využívají k náboru pasivních uchazečů o zaměstnání. Přesto je však možné využít je také k aktivnímu hledání nové pracovní pozice. Stačí dodržet několik základních pravidel.

V případě LinkedInu hraje roli především síla profilu. Tu podporuje nahraná fotografie, počet kontaktů i předchozích pracovních pozic. Důležité je také nastavení klíčových slov. Roli mohou ale hrát i drobné překlepy nebo gramatické chyby. Pro odlišení profilu odborníci doporučují využít i dalších funkcí, jako je možnost vkládání videí, pdf souborů či obrázků.

Dvě třetiny firem sázejí na Facebook

Svou úlohu mají i další sociální sítě. Facebook využívá dle SHRM 66 procent firem, postupný nárůst je patrný rovněž v případě Instagramu. I samotný obsah soukromých sociálních sítí může úspěch při hledání práce výrazně ovlivnit, a to též negativně. Nedoporučuje se zejména sdílení nevhodných fotografií a obsahu, který by mohl uchazeče ohrozit.

Více než třetina organizací se totiž pro společnost SHRM vyjádřila, že diskvalifikovala uchazeče o zaměstnání kvůli informacím, jež se nacházejí na jeho veřejném profilu, případně jsou dohledatelné na internetu.

Důležitost sociálních sítí a samozřejmě i pracovních portálů potvrdila už dříve i společnost Seznam.cz.

„Inzerci také podporujeme sdílením na sociálních sítích, jako je Twitter či LinkedIn," uvedla Lucie Krupková, HR Business Partner společnosti Seznam.cz s tím, že ohledně náboru mají skvělé zkušenosti také s doporučením svých stávajících zaměstnanců nebo s pořádáním vlastních akcí, jako jsou Trainee programy v oblasti vývoje a on-line marketingu či Seznam IT akademie.