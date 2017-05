Nepříznivé statistiky se snaží vysoké školy se zaměřením na informatiku změnit, a proto chtějí dívky zaujmout už na základních a středních školách. Pro děvčata z druhého stupně základních škol pořádá fakulta informačních technologií v Brně již desátým rokem letní školu (F)IT; letos proběhne poslední víkend o prázdninách.

Součástí letní školy jsou i exkurze do prestižních IT firem, kde se dívky setkají s úspěšnými ženami, kterým IT přináší obživu.

Užitečný ženský pohled



„Ženský pohled na věc je v technických oborech nadmíru užitečný, ženy jsou zde ceněny pro svůj přístup. Mnoho našich absolventek je ve své práci velmi úspěšných, o čemž se mohou dívky během letní školy osobně přesvědčit,“ říká organizátorka kurzu Šárka Květoňová.

Ani Západočeská univerzita v Plzni nezůstane pozadu a uspořádá pro studentky středních škol soustředění druhý týden v srpnu. Letos je její tábor zaměřen na počítačovou grafiku.

Čelit předsudkům ohledně volby povolání



Rovněž nezisková organizace Czechitas uspořádá pro studentky středních škol dva letní kurzy. Letní škola IT bude probíhat druhý srpnový týden v Brně a od 21. srpna pak v Praze.

Jak u Czechitas, tak i u ostatních kurzů vysokých škol nejsou na studentky kladeny žádné vstupní nároky. Organizátoři se shodují v tom, že jediné, co od účastnic očekávají, je chuť učit se novým věcem. Právě letní tábor totiž může změnit pohled dívek na IT a pomoci jim čelit předsudkům společnosti ohledně dělby povolání.