„Požadavek firem na německy mluvící zaměstnance je prakticky konstantní. Je to zhruba tisícovka lidí za rok. Takže v tuto chvíli jsou to určitě stovky,” uvedla Marta Lipovská ze sdružení firem působících v oblasti podnikových služeb.

„Je to druhý nejpoužívanější jazyk v podnikových službách, pracovníky vybavené němčinou potřebuje téměř 80 procent všech českých center,” poznamenal šéf sdružení ABSL Jonathan Appleton.

Stále méně lidí se učí německy



V ČR podle Lipovské společnosti dostatek takových zaměstnanců nenacházejí kvůli tomu, že se stále méně lidí učí německy. Dalším důvodem je nynější velmi nízká nezaměstnanost.

Společnosti jako jsou Siemens, Accenture, SAP Services nebo ABInbev proto hledají zaměstnance pro své české pobočky i přímo v Německu.

„Tím, že v Česku je čím dál méně lidí, kteří by uměli jazyky, tak se snažíme jít do zahraničí a lovit i v zahraničí,” vysvětlil Jaromír Staroba z pivovarnické skupiny Anheuser-Busch InBev. „Momentálně nám chybí jednotky až desítky lidí se znalostí němčiny,” dodal.

Cílení na zahraniční absolventy



V úterý 25. dubna se firmy v rámci akce Czech Your Talent v Berlíně snažily několika desítkám mladých Němců představit Česko jako zemi, kde je možné najít dobrou a perspektivní práci v oblastech logistiky, finančních a zákaznických služeb nebo třeba výzkumu a vývoje. Zdůrazňovaly přitom také další výhody života v České republice, včetně relativně nízkých daní nebo nákladů na život.

„Hodně cílíme na absolventy vysokých škol, protože pro ně je to příležitost nastartovat kariéru v dobré firmě bez nutnosti vstupních praxí nebo práce na praktikantských pozicích, kterou tady v Německu často musí absolvovat,” uvedla Lipovská.

Podobné náborové akce chce sdružení firem působících v oblasti podnikových služeb uspořádat i v dalších zemích. „Czech Your Talent bude pokračovat dál, chceme jet třeba do Španělska, Portugalska i do dalších zemí,” podotkla Lipovská, podle níž je nyní asi třetina ze 75 tisíc zaměstnanců v podnikových službách ze zahraničí.

„Chceme sem dostat lidi, kteří mají různé jazykové kombinace, protože v centrech podnikových služeb v ČR se využívá celkem 31 jazyků,” doplnila.