K firemním benefitům patří jazykové vzdělávání na míru

Poptávka po jazykovém vzdělávání stoupá. Spolu s ní roste také ochota firem investovat do nabídky jazykových kurzů pro zaměstnance, a to i do zahraničních. Dle průzkumu jazykové agentury Skřivánek přetrvává největší zájem stále o angličtinu, a to ve více než 70 procentech případů, poté následuje němčina.