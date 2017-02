Plánovaná délka zahraničního pobytu se nejčastěji pohybuje od dvou do pěti let, tuto možnost uvedlo 42 procent z celkového počtu respondentů české národnosti. Na 11 a více let hodlá zkusit hledat práci mimo ČR jen necelá třetina. V 6. ročníku již navíc chce odjet nepatrně menší počet mediků, a to 72 procent.

V rámci celostátního průzkumu „Barometr mezi mediky“ byli osloveni studenti 4., 5. a 6. ročníků osmi lékařských fakult v ČR. Celkově se do tohoto průzkumu zapojilo 1207 studentů, je tedy reprezentativnější než loňský se 435 respondenty, kde byl zájem o zahraničí mírně nižší.

Jsem přesvědčen, že rozhodnutí studentů vycestovat do zahraničí je ku prospěchu českého zdravotnictví, pokud se vrátí zpět a budou zde předávat své nabyté zkušenosti. Daniel Vavřina, HealthCare Institute

Důvodem odchodu nejen platy

„Anketa ukázala v některých oblastech stabilitu výsledků, u jiných změnu preferencí. Stoupá zájem o práci v nemocnici na rozdíl od práce v ambulantním sektoru. Mezi obory dominuje všeobecné praktické lékařství, následováno vnitřním a dětským lékařstvím,“ uvedl k tomu rektor Univerzity Karlovy (UK) Tomáš Zima.

„Důvodem odchodu do zahraničí je zejména platové ohodnocení,“ dodal. Dalšími důvody pro vycestování jsou získání zahraničních zkušeností a zdokonalení v cizím jazyce.

Podle zakladatele HealthCare Institute Daniela Vavřiny, který průzkum realizoval, výsledky jasně naznačují, jakým směrem by se měla obracet pozornost českých nemocnic jakožto budoucích zaměstnavatelů mladých lékařů a lékařek.

„Věřím, že nemocnice v Česku jsou v současné době připraveny nabídnout absolventům příznivé podmínky pro vykonávání jejich budoucí lékařské praxe. I přesto, že 27 procent českých studentů má v plánu po ukončení studia odjet do zahraničí, jsem přesvědčen, že toto jejich rozhodnutí je ku prospěchu českého zdravotnictví, pokud se vrátí zpět a budou zde předávat své nabyté zkušenosti,“ prohlásil na středeční tiskové konferenci.

Tento důvod, tedy vycestovat na zkušenou a za získáním kontaktů, považuje proděkan 3. lékařské fakulty UK David Marx za pozitivní. „Špatným ukazatelem je, když studenti odcházejí kvůli nedůvěře k transparentnosti systému vzdělávání a nejasnostem ohledně předatestační a specializační přípravy,“ řekl.

Na lékařských fakultách studuje čím dál více žen. Jakub Šimka, prezident Asociace studentů medicíny

Předseda představenstva Nemocnice Prachatice Michal Čarvaš míní, že se potvrzuje trend zajímavosti práce v cizině, zejména v Německu. Marx jej doplnil, že posun mediků z východu na západ je fenoménem celosvětovým.

„Je jasné, že důvody jsou převážně ekonomické,“ pokračoval Čarvaš. „Na druhou stranu pokud se podívám na očekávání výše platu absolventů za práci v ČR a za práci v zahraničí, mohu konstatovat, že tyto hodnoty nejsou nijak nereálné. Nástupní plat absolventa v naší nemocnici činí okolo 32 tisíc Kč hrubého bez přesčasů, příplatků a služeb.“

I v jiných jihočeských nemocnicích se mzda podle něj pohybuje v rozmezí 30 až 35 tisíc korun. Odpovídá to představám 88 procent zájemců o práci v ČR a 55 procent zájemců o práci v zahraničí.

V ČR chtějí setrvat hlavně ženy

Prezident Asociace studentů medicíny Jakub Šimka poukázal na setkání s novináři na skutečnost, že se průzkumu zúčastnilo 67 procent žen a 33 procent mužů. Zůstat v ČR chce 74 procent studentek a jen 58 procent mediků.

„Odráží se zde genderové zastoupení mezi studenty medicíny a reflektuje tím fakt, že na lékařských fakultách studuje čím dál více žen. S přibývajícím počtem žen na místě lékařek bude nutné vzdělávací program do značné míry přizpůsobit tak, aby jim nebyl překážkou při zakládání rodiny,“ upozornil.

Zapomíná se na přesčasy

U mezd se podle něj potýká český systém se značnou dezinformací. „Hodnoty platů lékařů se často uvádějí i s přesčasy a pak porovnávají s platy v ostatních profesích. Průměrná hrubá mzda lékaře po studiu se pohybuje kolem 28 tisíc Kč,“ uzavřel.

Je třeba připomenout, že průzkumu se zúčastnili nejen studenti lékařských fakult české národnosti. Pokud zohledníme veškeré studenstvo medicíny v ČR, chce zde nadále pracovat 68 procent dotázaných, v zahraničí 32 procent.

Průzkum absolvovalo 329 studentů Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Brně, 195 studentů Lékařské fakulty UK v Plzni, 180 studentů Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, 154 studentů 3. lékařské fakulty UK v Praze, 113 studentů Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, 107 studentů 1. lékařské fakulty UK, 99 studentů 2. lékařské fakulty UK a 30 studentů Lékařské fakulty Ostravské univerzity.