Za dobrou prací jsou lidé ochotní cestovat

Téměř polovina (43 procent) dotázaných lidí uvedla, že by dojížděla nebo se přestěhovala za prací do zahraničí, dalších 45 procent je ochotno dojíždět na menší či větší vzdálenost, případně se stěhovat. Vyplývá to z průzkumu, který pro své návštěvníky uspořádal na přelomu roku (v prosinci a lednu) pracovní server Profesia.