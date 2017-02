Růst podnikových služeb ohrožuje nedostatek lidí a upadající úroveň vzdělání

Přestože segment podnikových služeb v České republice dynamicky roste, do budoucna se bude muset vyrovnat s několika problémy, které by mohly jeho rozvoj ohrozit, anebo dokonce zastavit. Vyplývá to z výročního průzkumu trhu podnikových služeb, který provedla asociace ABSL.