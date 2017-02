„Objem registrovaných žádostí dosáhl za pouhých šest hodin 650 miliónů korun, tedy téměř dvojnásobek prostředků určených pro tuto výzvu,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

Následující den bylo zaregistrováno dalších skoro 300 projektových žádostí za téměř 900 miliónů korun.

„Tento zájem dokazuje velký nedostatek zařízení péče o předškolní děti a to, jak velká je poptávka mezi pracujícími rodiči o dětské skupiny,“ dodala ministryně.

Má vzniknout stovka nových dětských skupin



Žadatelům, kteří uspějí v hodnocení formálních náležitostí, bude poskytnuta podpora z OPZ až do vyčerpání alokace, a to podle pořadí, v jakém svoji žádost o podporu předložili. Odhadem by mohlo vzniknout až 100 nových dětských skupin.

Další výzvy jsou, vzhledem k trvajícímu zájmu veřejnosti, plánovány na podzim letošního roku, a to jak pro žadatele z regionů, tak z Prahy.

MPSV dosud podpořilo 400 zařízení péče o předškolní děti s celkovou kapacitou až 5,5 tisíce dětí. Kromě dětských skupin byla v minulosti podpořena také zařízení fungující v režimu živnostenského zákona. Náklady ve výši 1,3 miliardy korun jsou hrazeny z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Do roku 2020 má být na takto zaměřené projekty vynaloženo až 4,5 miliardy korun.